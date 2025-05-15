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Россиян предупредили об опасности пиратских приложений для телевизоров

Эксперт Шабалин: пиратские приложения для телевизоров содержат зловредные коды
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Эльдорадо

Пиратские приложения для просмотра фильмов и сериалов на ТВ-приставках могут содержать вредоносный код, который способен инфицировать всю систему устройства. Об этом сообщил Юлий Шабалин, директор по продукту «Стингрей» компании AppSec Solutions, в интервью РИА Новости.

Специалисты в области кибербезопасности начали анализировать мобильные приложения для онлайн-кинотеатров, телеканалов, игр и музыкальных сервисов. Первые результаты показали, что количество уязвимостей в этих приложениях не меньше, чем в аналогах на смартфонах, однако существуют свои технические нюансы.

«Плохая новость для любителей скачивать пиратские приложения для просмотра фильмов и сериалов – в сомнительных приложениях может содержаться зловредный код, который способен проникнуть во всю систему, особенно при использовании недорогих Android-приставок», — сказал Шабалин.

Приставки с root-доступом, предоставляющим пользователю полный контроль над системными процессами, особенно уязвимы. Такой доступ чаще встречается на устройствах Android и делает их пользователей более подверженными угрозам безопасности, особенно если приложения устанавливаются из ненадежных источников.

Шабалин добавил, что в любом из установленных приложений может скрываться функционал, который позволяет хакерам получить удаленный доступ к устройству, а также использовать его в качестве части ботнет-сети или получить доступ к аккаунту приложения, где привязана банковская карта пользователя.

Эксперт подчеркнул, что риски возрастают, если приставка интегрирована в систему «умный дом», что открывает дополнительные шансы для злоумышленников нанести ущерб.

До этого сообщалось, что мошенники распространяют тип вредоносного ПО под видом популярных офисных программ. Троян ClipBanker, который скрывается в пиратских сборках Microsoft Office, заражает компьютеры россиян, майнит криптовалюту и крадет средства путем подмены криптокошельков.

Ранее в России появились новые схемы обмана детей с помощью фейковых звонков и СМС.

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