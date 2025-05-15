Психолог объяснила, как понять, что у вас синдром изгоя

Почти у каждого бывало такое странное ощущение, что вы лишний. Оно может возникнуть в новой компании, на лекции или концерте. Это чувство, словно вас оценивают, портит день или мешает строить отношения, менять работу и выходить в свет. В психологии его называют синдромом изгоя. Причина кроется в психической карте, сформированной в детстве, рассказала «Газете.Ru» психолог Мария Белан.

«В когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) такие состояния называют дисфункциональными убеждениями, которые формируются на основе прошлого опыта. Например, если в детстве ребенка дразнили, исключали из игр, высмеивали в классе или обесценивали дома — его мозг запоминает: быть с другими — небезопасно. И теперь каждый раз при контакте с новой социальной ситуацией активируется эта прошивка: ты лишний, тебя не примут», — объяснила она.

Психоанализ описывает это как интроекцию отвержения — когда чужая враждебность или холод становятся частью внутреннего мира. Человек вырастает, но продолжает носить в себе ту же неприязнь — только уже направленную на себя.

«В гештальт-терапии мы говорим о непрожитом опыте контакта, который застрял в теле и памяти. Человеку не хватило принятия, эмпатии, теплоты, чтобы сформировать уверенность: я в порядке, даже если отличаюсь. Моя клиентка, назовем ее Оля, пришла с жалобой: ей тяжело ходить на мероприятия. Она начинает чувствовать, что выглядит не так. Становится жарко, не может говорить, хочет убежать. Кажется, будто все видят, какая она неуместная. Когда мы начали разбирать, оказалось, в школе она много лет была объектом насмешек. Ее высмеивали за одежду, за фамилию, за зубы. Учителя не вмешивались. И каждый поход в школу был как выживание. Ее нервная система научилась выживать в социальной изоляции — и теперь на автомате включается тревога даже там, где угрозы нет. Это не каприз. Это реакция травмированной системы. И она требует бережной работы, а не усилия воли «быть посмелее», — рассказала психолог.

Многие, столкнувшись с этим, говорят себе: «Ну что за глупости, мне же ничего не угрожает». Но синдром изгоя не живет в логике — он в теле, в памяти, в нервных реакциях. Поэтому «убедить себя» не работает. Зато работают другие вещи.

«В КПТ мы учим замечать автоматические мысли и мягко их оспаривать: «Если я чувствую себя лишней — означает ли это, что я действительно нежеланна?» В гештальте мы даем этому чувству форму, голос, тело: «Как ты ощущаешь себя, когда «не вписываешься»? Где в теле эта тяжесть? Что бы ты хотела сказать тем, кто тебя «не принимает»? В психоанализе мы находим истоки: «Чьим голосом говорит это чувство? Кто тебе когда-то дал понять, что ты лишняя?» — объяснила эксперт.

Если вы узнали себя, во-первых, не следует ругать себя за это ощущение. Оно — не слабость. Это след от прошлого опыта. И его можно прожить, переписать, интегрировать. Но не через борьбу, а через принятие и контакт.

Во-вторых, важно не избегать ситуаций, где возникает это чувство. Потому что избегание закрепляет страх. Если вы каждый раз не идете — мозг усваивает: да, там опасно. Задача — быть в этих ситуациях понемногу, с опорой на себя, с внутренним наблюдателем. Не побеждать себя, а быть рядом.

«Один из сильнейших способов — терапия. Потому что именно в контакте с другим человеком можно прожить опыт: «Я могу быть собой и при этом быть принят(а)». Там, где когда-то была боль — может возникнуть новое чувство доверия. Еще один важный момент — не сравнивать свое внутреннее состояние с внешним поведением других. Люди, которые кажутся расслабленными и легкими, могут переживать ровно то же. Но привычка «держаться» делает нас незаметно одинокими», — рассказала психолог.

Синдром изгоя — это не про то, что с вами что-то не так. Это про то, что вам когда-то дали понять: быть собой — недостаточно. Что любовь и принятие нужно заслуживать. Что ваше просто присутствие вызывает раздражение.

«Но это ложь, записанная в теле. И ее можно перезаписать. Не сразу. Не быстро. Но возможно. Надо быть с собой. Быть в контакте. Замечать: сейчас мне страшно — но это не значит, что я лишний. Опираться не на реакцию зала, а на внутреннюю устойчивость», — резюмировала психолог.

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