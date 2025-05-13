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В России могут ввести геномную регистрацию для военнослужащих

Минобороны предлагает ввести геномную регистрацию для военных и силовиков
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Станислав Красильников/РИА Новости

Минобороны России предлагает ввести обязательную геномную регистрацию для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы.

Документ разработан по поручению президента РФ после заседания Совета по правам человека 10 декабря 2024 года и направлен на «повышение социальной защиты» некоторых категорий граждан. В случае принятия новые требования будут касаться гражданских специалистов и военнослужащих вооруженных сил, Росгвардии, добровольческих формирований, а также сотрудников военной прокуратуры, ФСБ, ФСО и СВР, которые могут быть задействованы в боевых действиях. Мера также распространится на иностранцев, заключающих контракт на службу в ВС РФ.

Геномные данные будут собираться органами внутренних дел и храниться до достижения 70 лет или до установления факта смерти с идентификацией личности. Геномная информация позволит идентифицировать личность в случаях, когда другие методы, такие как визуальное опознание или отпечатки пальцев, неэффективны. Эти данные могут использоваться для опознания погибших и социальной поддержки их семей, а также для других целей, связанных с военной службой.

Ранее сообщалось, что Минобороны планирует изменить список болезней для медкомиссий.

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