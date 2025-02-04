Минобороны планирует изменить список болезней для медкомиссий военкоматов

Министерство обороны РФ разместило на портале проектов нормативных правовых актов проект правительственного постановления, вносящего изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе. Эти изменения затрагивают, в частности, определение категорий годности призывников и военнослужащих, говорится в документе, пишет «Коммерсантъ».

Предлагается пересмотреть категории годности для лиц с диагнозом «сифилис» с категорией «В» (ограниченно годен) на «Б4» (ограниченно годен, годность к службе в инженерных, железнодорожных войсках, войсках связи, технических войсках и охране) для призывников, при сохранении категорий «Б» и «А» для новобранцев и контрактников соответственно.

В положение также предлагается добавить новую стадию гипертонической болезни (I стадия, давление 160/100), устанавливая для призывников категорию «Б3», для новобранцев «Б» и «А» для контрактников.

Кроме того, предлагается изменить категорию годности для контрактников с умеренно выраженными эндогенными психозами (например, шизофренией) с «Д» (не годен) на «В» (не годен в мирное время).

Накануне правительство России поддержало законопроект об ужесточении административной ответственности за несообщение в военкомат о переезде на срок более трех месяцев без регистрации по месту пребывания.

В Госдуме предложили призывным комиссиям рассматривать отсрочки.