Краснодарского комика отправили под домашний арест за религиозную шутку

В Краснодаре на местного жителя завели уголовное дело за религиозную шутку

В Краснодаре заведено уголовное дело в отношении мужчины, который пошутил на религиозную тематику в ходе юмористического шоу. Об этом сообщает Telegram-канал следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в декабре 2023 года обвиняемый, выступая на юмористическом мероприятии в общественном заведении на улице Красной, публично высказывал оскорбительные комментарии на религиозную тематику.

Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве, совершенном по мотивам религиозной ненависти («б» ч. 1 ст. 213 УК РФ).

«В ходе допроса обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном, в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следователи продолжают сбор и закрепление доказательной базы по уголовному делу.

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