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Студент российского вуза сломал однокурснику нос за то, что тот выпил его кофе

В Якутске студент сломал однокурснику нос за то, что тот выпил его кофе
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Сергей Пятаков/РИА Новости

В Якутске 20-летний студент сломал нос своему однокурснику, который выпил его кофе на лекции. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в одном из вузов столицы региона. Студент купил себе кофе и пришел с ним на лекцию, однако там напиток выпил его однокурсник, и из-за этого между ними случился конфликт. Словесная перепалка переросла в потасовку, в ходе которой студент сломал похитителю кофе нос. Сотрудники бригады скорой помощи, которая прибыла на место, передали информацию о случившемся правоохранительным органам.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

До этого стало известно, что петербургская школа заплатит штраф за драку детей, в которой пострадал ученик. Он получил сотрясение головного мозга и перелом носа.

Ранее в российской школе подростки устроили массовую драку в туалете.

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