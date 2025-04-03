В российской школе подростки устроили массовую драку в туалете

В одной из школ Пермского края ученики ради развлечения устроили массовую драку в туалете. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел на перемене: подростки разбились на пары и начали драться, пока их не разогнали преподаватели. Видеозапись драки опубликовали в социальных сетях, в частности, в Telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости».

Впоследствии ролик попал к полицейским. В настоящее время проводится проверка.

Незадолго до этого сообщалось, что в Бурятии девочки издевались над младшеклассницей в туалете. По информации Telegram-канала Babr Mash, инцидент произошел в школе №5 города Гусиноозерска. Компания школьниц напала на младшеклассницу в туалете и стала ее избивать, а также тыкать в девочку шваброй. Также у нее отобрали телефон. Малолетняя пыталась то отбиваться, то прятаться, но нападавшие продолжали издеваться.

Нападавших девочек и их родителей после случившегося вызвали в отдел полиции, где провели с ними беседу. В отношении законных представителей школьниц возбудили административные дела. По факту инцидента организовали проверку.

Ранее драка российских школьников в классе закончилась сломанным носом.