Операторы связи в России не заинтересованы в аукционах на частоты 5G

Шадаев: операторы связи пока не заинтересованы в аукционе по частотам для 5G

Операторы связи в России на данный момент не заинтересованы в покупке частот для подключения сетей 5G. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, передает ТАСС.

«Пока все говорят, что нам не очень интересно и неэффективно с текущей экономикой и ставкой в стране», — сказал он.

Шадаев напомнил, что ведомство обязано провести аукцион, и если участников не будет, то Минцифры будет дальше обсуждать другие условия.

В апреле сообщалось, что Минцифры собирается провести аукционы на частоты для подключения сетей пятого поколения. Шадаев также уточнил, что аукцион на частоты для 5G будет проведен по двум лотам. Заместитель главы Минцифры Дмитрий Угнивенко заявлял, что пилотные зоны 5G к 2030 году должны появиться в каждом субъекте России.

В конце марта стало известно, что Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) определила зоны 5G для тестирования методов динамического управления спектром радиочастот на российских базовых станциях.

Ранее сообщалось, что несогласных с новыми правилами пользователей WhatsApp будут удалять с 11 апреля.