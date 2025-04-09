В России проведут аукционы на частоты для 5G

Шадаев: Минцифры до конца года проведет аукционы на частоты для 5G

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России до конца 2025 года собирается провести аукционы на частоты для подключения сетей пятого поколения (5G). Об этом во время конференции «Телеком и технологии — 2025» сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, передает ТАСС.

«До конца года мы проведем аукционы первые по 5G, думаю, что там будут интересные результаты», — рассказал глава ведомства.

Шадаев также уточнил, что аукцион на частоты для 5G будет проведен по двум лотам.

Заместитель главы Минцифры Дмитрий Угнивенко заявлял, что пилотные зоны 5G к 2030 году должны появиться в каждом субъекте России.

До этого стало известно, что Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) определила зоны 5G для тестирования методов динамического управления спектром радиочастот на российских базовых станциях.

Ранее в Китае появился первый в мире смартфон с поддержкой 5.5G.