Российские предприниматели смогут рассказать о пользе своей деятельности

В России стартовал прием заявок на конкурс для самозанятых

В России открыли прием заявок на конкурс «Ты можешь!» для самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Организаторы конкурса: ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) и сервис для размещения объявлений «Авито Услуги».

В рамках конкурса участники смогут рассказать о своей продукции и услугах, а также о том, какую пользу обществу приносит их деятельность.

Организатором конкурса выступил ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) совместно с сервисом «Авито Услуги».

Всего в конкурсе 12 номинаций, среди которых «Легкий промышленник», «Мастер на все руки» и другие.

Как отметил директор вертикали «Авито Услуги» Александр Куроптев, классифайд-сервисы становятся одним из самых удобных каналов для привлечения клиентов.

«Сегодня классифайд-сервисы становятся одним из самых удобных и технологичных каналов для привлечения клиентов и развития бизнеса. Авито Услуги сегодня — это более 34 млн посетителей ежемесячно. Сервис помогает закрывать потребности клиента в разных сферах: от создания сайтов до строительства домов и ремонта квартир», — прокомментировал директор вертикали Авито Услуги Александр Куроптев.

Он добавил, что на платформе малый бизнес может запуститься «с нуля» и найти свою аудиторию.

«Мы развиваемся вместе с рынком, используя все современные инструменты и технологии для поддержки и ускорения роста предпринимательства. Наша цель — внедрять инновации и способствовать созданию благоприятной среды для бизнеса, чтобы каждый предприниматель мог реализовать свой потенциал», — заявил Александр Куроптев.

Конкурс пройдет в третий раз. В 2024 году на конкурс было подано более 500 заявок.

Как рассказала создатель онлайн-школы по продажам и продвижению для мастеров ручной работы Екатерина Полищук, победившая в 2025 году в номинации «Кот ученый», победа в конкурсе помогла ей развить свое дело.

«Свой приз я потратила на продвижение в социальных сетях, а также прошла обучающую программу по созданию личного бренда. Все это позволяет совершенствовать мой проект», — сказала она.

Конкурс проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Участие в конкурсе бесплатное.