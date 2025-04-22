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Аферисты украли у пожилой москвички 35 коллекционных монет и валюту на 7 млн рублей

РИА Новости: в Москве пенсионерка лишилась 7 млн рублей из-за мошенников
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Телефонные мошенники обманули пожилую жительницу столицы и похитили у нее коллекционные монеты на 2,5 млн рублей и накопления в валюте на 7 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В правоохранительные органы обратилась пенсионерка, которая заявила о мошенничестве. Неизвестные сообщили женщине о необходимости замены домофона и уговорили ее продиктовать код из СМС-сообщения. Позднее ей позвонили лжесотрудники Роскомнадзора.

Они убедили потерпевшую в том, что ей срочно нужно «задекларировать» имеющиеся накопления. Пенсионерка отдала преступникам 50 тысяч долларов и 27 тысяч евро, а также 35 монет, стоимость которых — 2,5 млн рублей. Общий ущерб составил около 10 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что российский школьник отдал мошенникам почти 2 млн рублей, спасая родителей от «ареста».

Ранее петербургская пенсионерка доверилась «сотруднику ЦБ» и потеряла 5 млн рублей.

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