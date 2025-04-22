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Российский школьник отдал мошенникам почти 2 млн рублей, спасая родителей от «ареста»

В Воронеже школьник решил спасти родителей и отдал мошенникам почти 2 млн рублей
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Ilya Naymushin/Reuters

В Воронеже 14-летний подросток решил спасти родителей от «ареста» и отдал мошенникам почти 2 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Неизвестный позвонил школьнику и сообщил, что на его родителей якобы оформлен кредит для перевода денег за границу. Злоумышленники убедили подростка в возможном аресте семьи, после чего потребовали перевести все сбережения на «безопасный счет».

Школьник поверил преступникам и отправился в торговый центр, где по инструкциям аферистов через банкомат перевел более 1,8 миллиона рублей. Эти средства были получены его семьей от продажи автомобиля. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

До этого российский школьник «задекларировал» накопления матери и оставил ее без 10 млн рублей. Подросток передавал крупные суммы незнакомцам, которые якобы помещали их на «безопасный счет».

Ранее мошенники нашли способ кражи данных сдающих ЕГЭ.

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