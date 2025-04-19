Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Молдавии оштрафовали священника за поездку в Россию

Власти Молдавии оштрафовали священника за паломничество по РФ по приглашению РПЦ
close
Михай Карауш/РИА Новости

Настоятель кишиневской Свято-Георгиевской церкви отец Николай Флоринский оштрафован молдавскими властями на €2 тысячи за паломничество по России в 2024 году, совершенное с благословения патриарха Кирилла. Об этом сообщает ТАСС.

По словам отца Николая, этот штраф стал частью волны санкций, направленных против лиц, посещавших Россию. Священнослужитель назвал сложившуюся ситуацию беспрецедентной за 35 лет существования храма, подчеркнув резкое обострение отношений между молдавскими властями и Православной церковью.

«Буквально как подарок от правительства к Страстной седмице стали приходить многочисленные штрафы без решения суда, без вызовов судов о том, что тот, кто посетил в октябре прошлого года Москву, должен заплатить штраф», — заявил священнослужитель.

Накануне две попытки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла покинуть Молдавию и отправиться в Израиль были пресечены правоохранительными органами республики. Он планировал вылететь в Иерусалим за Благодатным огнем.

Ранее в Молдавии обвинили власти во враждебности к православной церкви.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами