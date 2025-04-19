В Молдавии оштрафовали священника за поездку в Россию

Власти Молдавии оштрафовали священника за паломничество по РФ по приглашению РПЦ

Настоятель кишиневской Свято-Георгиевской церкви отец Николай Флоринский оштрафован молдавскими властями на €2 тысячи за паломничество по России в 2024 году, совершенное с благословения патриарха Кирилла. Об этом сообщает ТАСС.

По словам отца Николая, этот штраф стал частью волны санкций, направленных против лиц, посещавших Россию. Священнослужитель назвал сложившуюся ситуацию беспрецедентной за 35 лет существования храма, подчеркнув резкое обострение отношений между молдавскими властями и Православной церковью.

«Буквально как подарок от правительства к Страстной седмице стали приходить многочисленные штрафы без решения суда, без вызовов судов о том, что тот, кто посетил в октябре прошлого года Москву, должен заплатить штраф», — заявил священнослужитель.

Накануне две попытки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла покинуть Молдавию и отправиться в Израиль были пресечены правоохранительными органами республики. Он планировал вылететь в Иерусалим за Благодатным огнем.

Ранее в Молдавии обвинили власти во враждебности к православной церкви.