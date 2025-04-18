В Молдавии сорвали вторую попытку епископа Маркелла отправиться в Иерусалим

Вторая попытка архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла покинуть Молдавию и отправиться в Иерусалим для получения Благодатного огня была пресечена правоохранительными органами страны. Об этом сам Маркелл сообщил корреспонденту ТАСС в аэропорту Кишинева.

До этого источник, близкий к епископу, заявил, что иерарх планирует вылететь 18 апреля в Страстную пятницу и отправиться в Иерусалим за Благодатным огнем.

Накануне правоохранительные органы Молдавии сорвали поездку в Иерусалим епископу Маркеллу, который выступает в защиту РПЦ и оказался в опале у власти.

Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ указал, что произошедшее — пример политики, направленной на ограничение прав верующих Православной Церкви страны.

Комментируя ситуацию, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко обвинила президента Молдавии Майю Санду в том, что она не уважает жителей своей страны, их культуру и веру.

Ранее в ООН прокомментировали задержание молдавского архиепископа Маркелла.