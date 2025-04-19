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В Молдавии обвинили власти во враждебности к православной церкви

Депутат Суходольский: власти Молдавии враждебно относятся к православной церкви
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Михай Карауш/РИА Новости

Власти Молдавии все более враждебно относятся к православной церкви и к тем, кто отстаивает традиционные ценности. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат молдавского парламента от оппозиционного блока «Победа» Александр Суходольский, говоря о срыве поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем перед Пасхой.

«Режим Санду-ПДС (президент Молдавии Майя Санду и правящая партия «Действие и солидарность». — прим. ред.) усилил атаку на священнослужителей. Это беспрецедентный случай», — заявил он.

По словам парламентария, отказ в поездке священнослужителю является не просто тревожным сигналом, а причиной бить в набат. Суходольский подчеркнул, что инцидент с архиепископом Маркеллом стал своеобразным предупреждением от властей Молдавии о том, что несогласие с действующим режимом становится поводом для давления и репрессий.

Депутат добавил, что правительство Молдавии уничтожает все, что не вписывается в рамки его идеологии.

Накануне вторая попытка Маркелла покинуть Молдавию и отправиться в Израиль была пресечена правоохранительными органами республики. Он планировал вылететь 18 апреля в Страстную пятницу и отправиться в Иерусалим за Благодатным огнем. Аналогичный инцидент произошел с ним днем ранее.

Ранее архиепископ Маркелл высказался о ситуации с «запретом» ему отправиться в Израиль.

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