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Российская первоклассница провалилась в колодец по пути в школу

В Приморье первоклассница не дошла до школы, провалившись в колодец
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Прокуратура Приморского края

В Приморье прокуратура проводит проверку после инцидента со школьницей, которая упала в колодец. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ведомства.

Инцидент произошел в городе Спасск-Дальний 17 апреля. По словам очевидцев, первоклассница торопилась на занятия, когда внезапно провалилась в колодец на территории местного индустриально-экономического колледжа. Падение ребенка заметили прохожие, они же помогли девочке выбраться.

По информации ведомства, первоклассница не пострадала.

«В настоящее время доступ к колодцу ограничен. Надзорное ведомство проверит полноту мер, принимаемых в целях обеспечения безопасности учащихся, а также надлежащее содержание территории учреждения», — заявили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее в Самаре спасли девочку, провалившуюся в трехметровый колодец.

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