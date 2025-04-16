В Самаре школьница провалилась в трехметровый колодец

Девятилетняя девочка не заметила открытый канализационный люк, гуляя во дворе заброшенного дома в Самаре, и провалилась. Об этом сообщает «63.ru».

Ребенок прогуливался во дворе заброшки по улице Фасадной и упал в канализационный колодец. Девочка оказалась на глубине около трех метров и не смогла выбраться самостоятельно.

На помощь ей пришли спасатели, с помощью лестницы и альпинистского оборудования несовершеннолетнюю подняли на поверхность. Серьезных травм ребенок не получил, но был госпитализирован для обследования.

До этого сообщалось, что в Приморье школьница сорвалась с крыши заброшенного здания. 14-летняя девочка вместе с тремя друзьями обследовала заброшенную постройку на улице Сибирцева. Дети пробрались на крышу, в какой-то момент ветхая конструкция обвалилась под ногами у школьницы. Несовершеннолетняя упала с высоты второго этажа. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Смоленской области школьник по пояс провалился в коммунальную яму.