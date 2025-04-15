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В Подмосковье неизвестный с топором напал на детей и молодых людей, игравших в футбол

mk.ru: в Одинцово неизвестный с топором напал на игроков в футбол на стадионе
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В Одинцово неадекватный мужчина набросился с топором на молодежь, игравшую в футбол. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел на спортивном объекте в поселке Акулово. Как уточнили очевидцы, неизвестный мужчина пришел на стадион с топором и напал на спортсменов, среди которых были дети. В результате нападения пострадал мужчина 1992 года рождения.

Как уточнили в пресс-службе полиции Московской области, все произошло 14 апреля. По предварительной информации, мужчина набросился на игравших на поле людей после ссоры. После нападения злоумышленник скрылся. Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность нарушителя, хулигана пока не задержали.

До этого стало известно об инциденте в Кузбассе, когда местный житель позвал знакомых в гости и внезапно накинулся на них с топором.

Ранее в Бурятии мужчина с топором набросился на любовника жены.

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