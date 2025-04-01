Россиянин позвал знакомых в гости и порубил их топором

В Кузбассе мужчина позвал знакомых в гости и накинулся на них с топором

В Новокузнецке застолье закончилось разборками хозяина квартиры с собутыльниками. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Кемеровской области.

По словам росгвардейцев, к ним поступил вызов из многоквартирного дома на улице Косыгина. Прибыв на место ЧП, они нашли 36-летнего мужчину и 51-летнюю женщину с травмами от топора, а также агрессора с признаками опьянения.

Восстанавливая картину случившегося, правоохранители выяснили, что хозяин квартиры позвал двух знакомых в гости. Все вместе они распивали спиртное, пока организатор застолья не начал проявлять в адрес гостей агрессию. В итоге все закончилось тем, что хозяин пошел на гостей с топором. Один из потерпевших позвонил в экстренные службы. Агрессора задержали и передали сотрудникам полиции.

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