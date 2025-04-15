Европейские СМИ раскрыли причину освобождения Карины Ротенберг от санкций

За последние два месяца США и страны Евросоюза исключили несколько россиян или связанных с Россией лиц из санкционных списков. В частности, 2 апреля 2025 года американское министерство финансов убрало из перечня SDN гражданку США Карину Ротенберг.

Супруга российского бизнесмена Бориса Ротенберга попала под ограничения в 2022 году на фоне давления Запада на членов семей российских бизнесменов. В итоге у Вашингтона не было доказательств ее причастности к финансированию конфликта или другим действиям, подпадающим под санкции.

Отмечается, что ее исключение из списка стало результатом многолетней работы юристов, которые доказали отсутствие оснований для наложенных ограничений.

Кроме того, подобные процессы происходят в Евросоюзе. Так, в марте 2025 года ЕС исключил из санкционных списков министра спорта Михаила Дегтярева, предпринимателя Вячеслава Кантора, Гульбахор Исмаилову (сестру Алишера Усманова) и бывшего главу «Еврохима» Владимира Рашевского. При этом снятие ограничений с последнего стало возможным после его победы в суде ЕС в 2024 году.

Партнер международной юридической компании Анна Цайтлингер в интервью Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ) рассказала, что исключения Рашевского из санкционных списков стало результатом последовательной работы в течение трех лет.

«Сегодня это пример аннулирования санкций вследствие утраты Советом ЕС веры в свой собственный кейс. Мы уделяли внимание тому, чтобы в ходе судебного обжалования указать Совету ЕС на фактологические несостыковки, продемонстрировать несостоятельность его юридической аргументации и дела в целом», — сказала она.

По мнению экспертов, такие случаи не свидетельствуют о системном смягчении санкционной политики Запада. Они отмечают, что в США ключевую роль играет юридическая составляющая, тогда как в ЕС решения часто принимаются под влиянием политических договоренностей между странами-членами.

Цайтлингер считает, что последние решения по делистингу свидетельствуют о том, что правовой путь имеет определенные перспективы и приносит результаты.

«Для меня как для юриста это важный сигнал, что принцип законности, доступ к правосудию, право на справедливое судебное разбирательство все же работают, и в рамках санкционной политики Европейского Союза можно добиться справедливости», — сказала она.