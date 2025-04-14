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В Нижнем Новгороде водитель маркетплейса уволился и украл товары на 1 млн рублей

В Нижнем Новгороде водитель украл 700 товаров с маркетплейса
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Нижнем Новгороде полицейские раскрыли кражу товаров с маркетплейса, 37-летний водитель при увольнении решил «компенсировать» расставание с работой, похитив партию возвратного товара. Об этом сообщает областное управление МВД.

Пропажу крупной партии товаров обнаружили во время инвентаризации. Сотрудники сортировочного центра маркетплейса не досчитались 700 единиц возвратного товара на общую сумму более одного миллиона рублей. К краже оказался причастен 37-летний ранее не судимый уроженец Павлова, который на момент совершения преступления работал водителем маркетплейса.

Подозреваемого задержали, мужчина признался, что в день увольнения в ходе последнего рейса решил оставить себе возвратный товар. Украденное он планировал продать. Полицейские изъяли автомобиль, в кузове которого находилась большая часть похищенного. Возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Краснодаре женщина ограбила пункт выдачи заказов и украла 70 посылок.

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