Осужденный в ОАЭ россиянин захотел расправиться с женой из-за «голосов в голове»

Осужденный в ОАЭ гражданин России вышел на свободу и вернулся на родину, чтобы расправиться с женой. Об этом сообщает Telegram-канале SHOT.

По словам журналистов, 45-летний Павел из Самары вместе с женой и дочкой на новогодние праздники отправился в Шарджу. Во время отпуска мужчина вел себя крайне агрессивно и постоянно ревновал супругу. В день вылета он отказывался выселяться из отеля и устроил перепалку с сотрудниками, тогда они вызвали полицию. Россиянин напал на правоохранителей, в дальнейшем его отправили в тюрьму на полгода.

Спустя два месяца Павла освободили по амнистии, объявленной в честь окончания священного у мусульман месяца Рамадан. Перед посадкой в самолет россиянин позвонил жене и сказал, что собирается расправиться с ней, потому что так ему велели «голоса в голове». Женщина рассказал об этом разговоре полиции, добавив, что у мужа дома целый арсенал огнестрельного оружия.

Уже в Самаре Павла арестовали. В настоящее время мужчина находится на лечении в диспансере.

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