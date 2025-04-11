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Мужчина с дергающимися бровями домогался девочки у железной дороги в российском регионе

В Красноярском крае неизвестный домогался ребенка возле железной дороги
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Telegram-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю

В Красноярском крае разыскивают мужчину с нервным тиком, который домогался маленькой девочки возле железной дороги. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По информации следствия, инцидент произошел 1 апреля, когда ребенок возвращался домой через железнодорожные пути на станции «Куруп» поселка Нижний Ингаш. В этот момент неизвестный мужчина совершил в отношении малолетней непристойные действия.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого, сейчас мужчину разыскивают. У предполагаемого злоумышленника имеется особая примета — тик в виде поднимания бровей. Фигурант попал в объектив камеры видеонаблюдения в магазине, стражи порядка опубликовали эти кадры.

Ранее домогавшегося девочки мигранта отправили в колонию в Екатеринбурге.

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