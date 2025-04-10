У россиян возникли проблемы с СБП

НСПК зафиксировала увеличение времени обработки операций через СБП

Национальная система платежных карт (НСПК) подтвердила замедление обработки транзакций в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает РИА Новости.

В официальном сообщении НСПК указано, что проблема связана с техническими неполадками в инфраструктуре одного из банков-партнеров, при этом все внутренние системы НСПК функционируют в штатном режиме.

Данные сервиса Downdetector, отслеживающего сбои в работе онлайн-сервисов, подтверждают сообщения пользователей о проблемах с доступом к услугам ряда банков, включая Т-Банк, «Т-Инвестиции» и ПСБ, а также к самой СБП.

Пик жалоб на работу Т-Банка, по данным Downdetector, превысил 1200 обращений.

«Мы фиксируем увеличение времени обработки операций по СБП. Инцидент возник на стороне одного из банков-участников. Все системы НСПК работают штатно», — заявили в компании.

В марте проблемы в работе системы быстрых платежей (СБП) возникли из-за сбоя на инфраструктуре национальной системы платежных карт (НСПК).

Ранее ЦБ зафиксировал рост популярности СБП.