Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У россиян возникли проблемы с СБП

НСПК зафиксировала увеличение времени обработки операций через СБП
close
Илья Питалев/РИА Новости

Национальная система платежных карт (НСПК) подтвердила замедление обработки транзакций в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает РИА Новости.

В официальном сообщении НСПК указано, что проблема связана с техническими неполадками в инфраструктуре одного из банков-партнеров, при этом все внутренние системы НСПК функционируют в штатном режиме.

Данные сервиса Downdetector, отслеживающего сбои в работе онлайн-сервисов, подтверждают сообщения пользователей о проблемах с доступом к услугам ряда банков, включая Т-Банк, «Т-Инвестиции» и ПСБ, а также к самой СБП.

Пик жалоб на работу Т-Банка, по данным Downdetector, превысил 1200 обращений.

«Мы фиксируем увеличение времени обработки операций по СБП. Инцидент возник на стороне одного из банков-участников. Все системы НСПК работают штатно», — заявили в компании.

В марте проблемы в работе системы быстрых платежей (СБП) возникли из-за сбоя на инфраструктуре национальной системы платежных карт (НСПК).

Ранее ЦБ зафиксировал рост популярности СБП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами