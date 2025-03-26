Названа причина сбоев в работе СБП

Проблемы в работе системы быстрых платежей (СБП) возникли из-за сбоя на инфраструктуре национальной системы платежных карт (НСПК). Ведется восстановление, об этом пишет ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор (РКН).

НСПК фиксирует трудности в обработке операций через СБП, сообщает РБК.

«Специалисты компании работают над их устранением. Другие сервисы и системы НСПК в настоящий момент работают штатно», — рассказали представителю портала.

26 марта россияне массово жаловались на СБП. Чаще всего на неполадки беспокоили жителей Тверской и Нижегородской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской, Свердловской областей, а также Москвы и Подмосковья, следует из данных портала Downdetector.

Предыдущий сбой в работе СБП произошел чуть более месяца назад. Клиенты российских банков сообщали 14 февраля об отказах в проведении финансовых операций и трудностях с платежами по QR-кодам. В приложениях банков было указано, что переводы и оплата станут доступны позже вечером.

Ранее ЦБ зафиксировал рост популярности СБП.