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Опрос: больше половины россиян отказывают себе в путешествиях

Сервис Купибилет выяснил, что 60% россиян отказывают себе в путешествиях
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Depositphotos

Около 60% россиян отказывают себе в путешествиях или ограничивают количество поездок из-за проблем с финансами. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет». В опросе приняли участие свыше 1,3 тыс. человек.

59% респондентов назвали финансовые ограничения основным фактором, препятствующим их путешествиям.

Среди причин отказа опрошенные также называют усталость от долгих поездок (7%), нежелание путешествовать в одиночку (6%), страх перед полетами и проблемы со здоровьем (по 5%), отсутствие интереса к туризму (2%) и некомфортные ощущения в новых местах (1%).

Согласно опросу, проведенному ВТБ, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», почти 40% россиян, планирующих поездку по стране или за границу весной или летом, закладывают бюджет от 50 тыс. до 300 тыс. рублей в среднем на одного человека.

34% опрошенных потратят на отдых от 50 тыс. до 100 тыс. рублей на человека, больше всего таких ответов респонденты дали в Приволжском округе (43%), Москве (39%) и Северо-Западном округе (33%). Около четверти граждан хотят уложиться в сумму от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, больше всего таковых на Дальнем Востоке (37%), в Уральском округе (28%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Еще порядка 25% закладывают бюджет в 20-50 тыс. рублей, в первую очередь — в Центральном (38%), Южном (29%) и Уральском (25%) федеральных округах. А траты свыше 300 тыс. рублей на одного отдыхающего допускают всего 5% опрошенных (доля выше в Южном округе).

Ранее стали известны планы россиян на майские праздники.

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