Стали известны планы россиян на майские праздники

Больше половины (57%) россиян на майских праздниках собираются поехать за город или в путешествие по России. Самыми популярными направлениями по бронированиям на период праздничных выходных стали Санкт-Петербург, Москва, Краснодарский край, Казань и Нижний Новгород. Это показало исследование Отелло (сервиса бронирования отелей от 2ГИС), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

44% россиян рассматривают майские праздники как возможность отдохнуть и перезагрузиться. Почти четверть (24%) считают, что это отличное время для поездок и путешествий. Только 9% респондентов не придают этим праздникам особого значения, а 7% обычно работают.

В длинные весенние выходные россияне чаще всего отдают предпочтение спокойному отдыху на природе — пикникам, шашлыкам и отдыху на даче. Такой вариант выбрали 75% опрошенных. При этом 65% россиян считают шашлыки неотъемлемым атрибутом майских праздников. На втором месте из предпочтительных видов отдыха — спонтанные поездки на день-два (41%), а на третьем — домашний формат отдыха, включающий чтение книг, просмотр сериалов и творчество (32%). Активный отдых (походы, велосипед, квадроциклы и пр.) выбрали 30% опрошенных.

Более половины россиян (57%) в 2025 году планируют провести майские праздники в поездках, из них 30% предпочитают загородный отдых недалеко от дома, а 28% отправятся в путешествие по стране. 23% поедут на дачу открывать сезон, 17% останутся отдыхать дома, а 3% опрошенных запланировали зарубежные поездки. По сравнению с данными опроса 2024 года, в этом году в период майских на 3% вырос интерес к поездкам по России и на 2% снизился к зарубежным путешествиям.

Из тех, кто собирается отправиться за город, в путешествие по России или за рубеж, 43% планируют поездку продолжительностью 3-4 дня. Более краткосрочные поездки на 1-2 дня или вообще без ночевки планируют 26 и 7% опрошенных, соответственно. Еще 19% собираются в путешествие на 5-8 дней. Наиболее активно бронировать отдых на майские (в этом году это период с 1 по 11 мая) россияне начали в марте 2025, а самое раннее бронирование было сделано еще в июле 2024 года.

Чаще всего проживание на майские праздники бронируют в Санкт-Петербурге — на него приходится 14% всех броней на этот период. Также в пятерку самых популярных направлений вошли Москва, Краснодарский край (главным образом, Сочи, включая Адлерский район, село Эстосадок и поселок Сириус), республика Татарстан (Казань) и Нижегородская область (Нижний Новгород). Интересно, что в период с 1 по 4 мая по бронированиям лидирует Казань, а с 8 по 11 мая она смещается на третье место после Санкт-Петербурга и Москвы. Из зарубежных направлений на майские праздники, по данным Отелло, чаще всего бронируют проживание в Минске, Самарканде и Стамбуле.

Год назад топ направлений по фактическим прожитым бронированиям выглядел немного иначе — лидировали Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Также вместо Нижегородской области в топ-5 была Московская область.

Данные бронирований частично подтверждают и результаты проведенного опроса россиян о планах на майский отдых. В топ-3 ответов респондентов вошли те же направления — Москва и Подмосковье (20% от всех опрошенных), Санкт-Петербург и Ленобласть (20%) и Краснодарский край (18%). Однако, согласно опросу, в пятерку лидеров также вошли республика Карелия (18%) и Алтай (16%).

В этом году дешевле всего в майские праздники (из топ направлений бронирования) можно отдохнуть в Москве — средняя стоимость одной ночи в столице составляет 6173 рубля. Больше всего за размещение в праздники придется заплатить в Краснодарском крае — в среднем 8560 рублей за ночь. В 2025 году средний чек за одну ночь в топ-5 регионов на период майских праздников (с 1 по 11 мая) вырос в среднем на 43% по сравнению с праздничным периодом год назад (с 27 апреля по 12 мая 2024 года).

В своих ответах респонденты, которые планируют отправиться за город или в путешествие, поделились, что большинство (58%) поедут с семьей и детьми. 38% опрошенных планируют провести майское путешествие со своей парой, а 27% — с друзьями. Большинство респондентов предпочитают планировать отдых на майские праздники заранее — 21% за 2-3 недели, 16% за месяц и 15% за несколько месяцев. При этом 46% россиян выбирают спонтанные путешествия — 27% из них начинают планировать за неделю, а 19% всего за пару дней до поездки.

С наступлением теплого времени года автопутешествия снова становятся популярнее. В качестве транспорта, на котором россияне планируют добираться до места отдыха, большинство (61%) выбрали автомобиль. Также в топ-3 средств передвижения вошли поезда/электрички (33%) и самолеты (24%). В путешествии на новогодние праздники туристы отдавали предпочтение поездам.

Традиционно самым популярным форматом проживания остаются отели — их выбирают 65% респондентов. При этом предпочтение отдают мини-отелям или отелям без звезд (20%) и четырехзвездочным гостиницам (19%). Многие туристы также выбирают апартаменты (31%) или базы отдыха (25%). Четверть опрошенных (25%) планируют остановиться у друзей или родственников.

Ранее россиян предупредили об опасных сюрпризах при запуске электросамоката после зимы.