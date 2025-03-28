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Россияне рассказали, сколько потратят на поездки весной и летом

Почти 40% россиян отложили на поездки весной-летом 50-300 тыс. руб. на человека
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Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

Почти 40% россиян, планирующих поездку по стране или за границу весной или летом, закладывают бюджет от 50 тыс. до 300 тыс. рублей в среднем на одного человека. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВТБ, поступившие в редакцию «Газеты.Ru».

34% опрошенных потратят на отдых от 50 тыс. до 100 тыс. рублей на человека, больше всего таких ответов респонденты дали в Приволжском округе (43%), Москве (39%) и Северо-Западном округе (33%). Около четверти респондентов хотят уложиться в сумму от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, больше всего таковых на Дальнем Востоке (37%), в Уральском округе (28%) и в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Еще порядка 25% закладывают бюджет в 20-50 тыс. рублей, в первую очередь — в Центральном (38%), Южном (29%) и Уральском (25%) федеральных округах. А траты свыше 300 тыс. рублей на одного отдыхающего допускают всего 5% опрошенных (доля выше в Южном округе). 

На майские праздники россияне хотят отдохнуть ближе к дому и природе, и если с планами на начало этого месяца опрошенные уже определились, то конкретных планов на летний отдых пока нет у трети респондентов.

34% на майские праздники собираются на дачу, 18% — в путешествие по России, а еще 4% хотят съездить за рубеж. 28% опрошенных останутся дома и 12% будут работать. Больше всего заядлых дачников живет в Приволжском округе (44%), а также в Москве и Подмосковье, Центральном и Уральском округах (37%). Петербуржцы (23%) и жители российского юга (22%) чаще других планируют поездки по стране, а жители Северо-Кавказского округа — зарубежные туры (10%). Больше всего домоседов — на Дальнем Востоке (41%). 

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Ранее россиянам рассказали, сколько нужно денег, чтобы не работать.

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