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В Приморье обследовали пойманного конфликтного тигра

Пойманный в Приморье конфликтный тигр оказался ранен сородичем и истощен
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Илья Наймушин/РИА Новости

Пойманный в Приморье конфликтный тигр, который задрал несколько собак, оказался ранен сородичем и истощен. Об этом РИА Новости рассказали ветеринары центра реабилитации тигров и других диких животных МРОО «Центр «Тигр».

«Тигр, которого отловили в Ольгинском районе, имеет серьезную травму передней лапы — выявлено сильное воспаление локтевого сустава, контрактура запястного сустава и повреждения мягких тканей. Судя по характеру ранений, травма получена при драке с сородичем», — рассказали обследовавшие животное врачи.

Амурские (или уссурийские) тигры ведут борьбу за собственную территорию с сородичами для того, чтобы обеспечить себе и своему потомству пропитание — в среднем территория, которую «контролирует» каждый тигр, может составлять сотни квадратных километров.

В Центре «Тигр» также отметили, что возраст пойманного животного составляет от трех до пяти лет. Из-за сильного истощения — животное весит всего 136 килограммов, что очень мало для такого возраста — тигр был помещен в вольер с круглосуточным наблюдением для прохождения курса реабилитации и медикаментозного лечения.

Также стало известно, что сотрудники Сихотэ-Алинского заповедника пытаются спасти трех девятимесячных тигрят, которые по неизвестной причине остались без опеки матери.

Ранее сообщалось, что отловленная в Приморье истощенная молодая тигрица выздоровела и набрала вес.

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