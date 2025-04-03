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Отловленная в Приморье истощенная тигрица выздоровела

Отловленная в Приморье истощенная молодая тигрица выздоровела и набрала вес
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Telegram-канал «Центр «Тигр»»

Молодая тигрица, которая была отловлена в феврале в Приморском крае в истощенном состоянии, выздоровела и набрала вес в реабилитационном центре. Об этом сообщает МРОО «Центр «Тигр».

«Сегодня был проведен плановый ветеринарный осмотр тигренка, отловленного в поселке Ольга Приморского края. Результат клинического осмотра порадовал — тигрица набирает вес. При поступлении она весила 26 килограммов, на сегодняшний день — 41. Никаких проблем со здоровьем не было выявлено», — сказано в сообщении.

Как заявили в центре, животное перевели в большой вольер.

4 февраля сообщалось, что тигренок лежал около забора в поселке Ольга. Эксперты предположили, что с ним могло что-то случиться, поскольку в таком возрасте он должен быть с матерью. 6 февраля его удалось поймать и доставить в центр реабилитации, где он перешел под наблюдение ветеринарных врачей.

Ранее биологи установили, что тигры имеют уникальные черты характера.

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