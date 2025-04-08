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Юрист напомнил о трудовых правах россиян на удаленке

Юрист Виноградов: удаленщикам должны предоставить технику для работы
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Shutterstock

Статус российского сотрудника на удаленной работе по трудовому законодательству не отличается от статуса офисного специалиста. Работодатель обязан предоставить удаленщику технику для выполнения работы, а также компенсировать затраты на телефонные разговоры и интернет, рассказал доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов Общественной Службе Новостей.

По ТК работодатель заключает с удаленным сотрудником трудовой договор или дополнительное соглашение о переводе на дистант. На случай форс-мажорных обстоятельств принимаются внутренние акты о временном переходе на удаленку, как это было в случае пандемии коронавируса, отметил юрист.

Проблемой удаленщики часто называют неудобные условия – например, отсутствие удобного рабочего кресла. Предоставить сотрудникам технику и оборудование должен работодатель. Он же обязан компенсировать затраты на рабочие телефонные разговоры и интернет – обычно это заранее отмечается в трудовом договоре.

«Компания должна либо предоставить вам необходимое оборудование для выполнения рабочих обязанностей, либо компенсировать расходы на использование вашего личного оборудования, например, ноутбука или мобильного телефона», — подчеркнул юрист, отметив, что сотрудник в случае невыполнения требований имеет право обратиться в трудовую инспекцию или суд.

Напомним, до этого американские ученые обнаружили одну из причин эмоционального упадка, с которым сталкивается часть сотрудников на удаленной работе – они выяснили, что работники испытывают ностальгию по своей жизни до пандемии коронавирусной инфекции. Причем большинство сотрудников предпочитали не замечать свой эмоциональный дискомфорт, что иногда сказывалось на эффективности рабочего процесса.

Ранее россиянам назвали самые востребованные профессии на удаленке.

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