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Россиянам назвали самые востребованные профессии на удаленке

Эксперт HeadHunter Саятицкая: в некоторых сферах растет спрос на удаленщиков

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Удаленный формат работы сегодня в России набирает популярность, особенно в некоторых сферах. Наибольший спрос на удаленщиков отмечается в IT и маркетинге, рассказала НСН глава молодежного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая.

Также высокий спрос на удаленную работу, по словам эксперта рынка труда, сохраняется в юридической и финансовой отраслях.

«Традиционно работают удаленно офисные сотрудники, которые не связаны с производством и не задействованы в сфере услуг», – добавила она.

Также сегодня отмечается значительный рост спроса на гибридный формат работы — объединение удаленки и офиса, куда сотрудники ходят несколько раз в неделю. Это позволяет решать некоторые вопросы при личных коммуникациях, проводить совещания, деловые встречи, пояснила Святицкая. На развитие компании такой влияет благоприятно, так как он объединяет работников, налаживает корпоративное общение и повышает эффективность решения многих задач, заключила специалист.

Напомним, некоторые эксперты, напротив, считают, что удаленный формат работы становится менее популярным у работодателей как в России, так и во всем мире. Это объясняют тем, что более востребованы сегодня те вакансии, которые не предполагают удаленки, — к примеру, рабочие специальности.

Ранее россиянам объяснили, за что могут уволить сотрудника на удаленке.

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