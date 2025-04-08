Минпросвещения может рассмотреть отмену ЕГЭ для победителей олимпиад

Рособрнадзор может обсудить с Минпросвещения отмену ЕГЭ для победителей олимпиад

Заместитель главы Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил, что его ведомство готово обсудить с министерством просвещения и депутатами инициативу отменить ЕГЭ для победителей олимпиад. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы готовы обсуждать это с Минпросвещения и депутатами, потому что все же министерство является регулятором», — сказал Круглинский.

По его словам, необходимо учитывать, что ЕГЭ и олимпиады имеют различные цели: государственная итоговая аттестация проверяет освоение федерального образовательного стандарта, а олимпиады нацелены на выявление талантов.

До этого с инициативой отменить ОГЭ и ЕГЭ для школьников-призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) выступили депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду». Они внесли соответствующий законопроект на рассмотрение коллег.

Сейчас место на олимпиаде освобождает школьника только от испытания по предмету, соответствующему профилю интеллектуального испытания. Политики полагают, что освобождение от экзаменов по остальным предметам поможет учащимся сосредоточиться на углубленном изучении выбранной области.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Россия откажется от ЕГЭ.