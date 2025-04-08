Врач объяснила, какие деревья и травы вызывают аллергию весной

В средней полосе России существует три основных периода цветения, во время которых чаще всего проявляются симптомы поллиноза (классической аллергии сезонного характера), — это весна, начало лета и конец лета — начало осени. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Злата Ермакова.

«Весной аллергические реакции вызывают пыльца деревьев — ольхи, березы, орешника, дуба и ясеня. В начале лета активными аллергенами становятся злаковые травы — тимофеевка, ежа, овсяница. В конце лета и начале осени пик аллергии связан с пылением сорняков — полыни и крапивы», — рассказала специалист.

Кроме того, у пациентов может наблюдаться перекрестная аллергия. Например, люди, чувствительные к пыльце березы, могут испытывать реакции на мед, орехи, свежие овощи и фрукты, добавила Ермакова.

Она также предупредила, что если заболевание запустить, могут возникнуть осложнения, вплоть до астмы или синусита. Врач посоветовала вовремя обратиться к врачу, чтобы назначить правильное лечение.

Основные методы борьбы с сезонной аллергией включают элиминацию аллергена, прием антигистаминных препаратов и аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ), отметила эксперт.

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