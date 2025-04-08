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Россиянам рассказали, какими осложнениями грозит сезонная аллергия

Врач Ермакова: сезонная аллергия может привести к развитию бронхиальной астмы
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Сезонная аллергия (поллиноз) проявляется в виде заложенности носа, покраснения и зуда глаз, кашля и даже бронхоспазмов. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Злата Ермакова. Кроме того, по ее словам, возможны кожные высыпания, общее ухудшение самочувствия, повышение температуры, головная боль и сонливость.

Специалист предупредила, что если заболевание запустить, могут возникнуть осложнения.

«Если не принимать меры, поллиноз может привести к осложнениям — например, к развитию астмы или синусита. Поэтому важно вовремя обратиться к врачу, чтобы назначить правильное лечение», — подчеркнула Ермакова.

Основные методы борьбы с сезонной аллергией включают элиминацию аллергена, прием антигистаминных препаратов и аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ), отметила она.

Врач также дала простые советы, как минимизировать симптомы аллергии на пыльцу. Она порекомендовала не выходить на улицу в утренние часы, держать окна дома и автомобиля закрытыми, а также использовать очистители воздуха и увлажнители. После прогулки желательно принимать душ, чтобы смыть пыльцу с кожи и волос. Кроме того, следует носить солнцезащитные очки для защиты глаз и избегать содержания в доме растений, вызывающих аллергию.

Ранее врач рассказала, какие болезни вызывают сухость и зуд в глазах.

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