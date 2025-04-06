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Найдено природное вещество, ослабляющее симптомы аллергии

Allergy: кемпферол в овощах и фруктах облегчает симптомы аллергии
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Unsplash

Исследователи из Токийского университета под руководством профессора Тихару Нисиямы нашли вещество, способное ослаблять симптомы пищевой аллергии и регулировать иммунный ответ. Результаты работы опубликованы в журнале Allergy.

Речь идет о кемпфероле — природном флавоноиде, который содержится в шпинате, брокколи, фасоли, яблоках с красной кожурой, зеленом чае и капусте. Эксперименты на мышах показали, что кемпферол способен значительно уменьшать аллергическую реакцию на пищевые раздражители, в частности — на яичный белок.

Ученые выяснили, что кемпферол усиливает выработку фермента RALDH2. Этот фермент играет ключевую роль в формировании иммунного ответа: он помогает клеткам кишечника снижать воспаление и подавлять чрезмерную активность иммунной системы, которая лежит в основе аллергических и аутоиммунных реакций.

После приема кемпферола у мышей наблюдалось снижение температуры тела, прекращение диареи и ослабление чувствительности к аллергену. По словам профессора Нисиямы, регулярное употребление продуктов, богатых кемпферолом, может не только смягчать течение аллергии, но и оказывать положительное влияние при аутоиммунных заболеваниях.

Хотя исследование проводилось на животных, ученые считают, что аналогичный механизм может работать и у людей. В ближайшем будущем команда планирует провести клинические испытания, чтобы подтвердить эффективность кемпферола в борьбе с аллергией у человека.

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