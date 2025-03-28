Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Мьянме обнаружена древняя оса с уникальным охотничьим механизмом

Bild: ученые обнаружили в янтаре возрастом 100 млн лет осу с особым механизмом охоты
close
Qiong Wu/AP

В Мьянме обнаружена древняя оса с уникальным охотничьим механизмом, пишет Bild.

Международная группа ученых сделала удивительное открытие, изучая образцы бирманского янтаря мелового периода. В окаменевшей смоле возрастом около 100 миллионов лет был обнаружен ранее неизвестный науке вид осы, получивший название Sirenobethylus charybdis.

Насекомое обладало уникальной особенностью — на брюшке у него находился специализированный захватывающий аппарат, напоминающий ловушку венериной мухоловки. Исследователи отмечают, что этот механизм сохранился в янтаре в разных положениях — то открытым, то закрытым, что свидетельствует о его подвижности и функциональном назначении.

Ученые предполагают, что древняя оса использовала свой природный «капкан» для охоты на других насекомых. Поймав жертву, она, вероятно, откладывала в ее тело яйца, после чего выпускала. Вылупившиеся личинки развивались внутри или на теле хозяина, постепенно поедая его.

Подобная стратегия выживания встречается у некоторых современных видов, например у ос-кукушек, которые паразитируют в гнездах других насекомых. Однако механизм охоты древней осы остается уникальным — современные виды используют для этих целей жало или ротовые органы.

Открытие Sirenobethylus charybdis дает новые данные для понимания эволюции паразитических насекомых.

«Эта находка меняет наши представления о развитии охотничьих механизмов у ос», — отмечает профессор Фил Барден из Технологического института Нью-Джерси.

Ранее ученые впервые рассмотрели внутреннее строение улитки уха.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами