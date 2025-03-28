Bild: ученые обнаружили в янтаре возрастом 100 млн лет осу с особым механизмом охоты

В Мьянме обнаружена древняя оса с уникальным охотничьим механизмом, пишет Bild.

Международная группа ученых сделала удивительное открытие, изучая образцы бирманского янтаря мелового периода. В окаменевшей смоле возрастом около 100 миллионов лет был обнаружен ранее неизвестный науке вид осы, получивший название Sirenobethylus charybdis.

Насекомое обладало уникальной особенностью — на брюшке у него находился специализированный захватывающий аппарат, напоминающий ловушку венериной мухоловки. Исследователи отмечают, что этот механизм сохранился в янтаре в разных положениях — то открытым, то закрытым, что свидетельствует о его подвижности и функциональном назначении.

Ученые предполагают, что древняя оса использовала свой природный «капкан» для охоты на других насекомых. Поймав жертву, она, вероятно, откладывала в ее тело яйца, после чего выпускала. Вылупившиеся личинки развивались внутри или на теле хозяина, постепенно поедая его.

Подобная стратегия выживания встречается у некоторых современных видов, например у ос-кукушек, которые паразитируют в гнездах других насекомых. Однако механизм охоты древней осы остается уникальным — современные виды используют для этих целей жало или ротовые органы.

Открытие Sirenobethylus charybdis дает новые данные для понимания эволюции паразитических насекомых.

«Эта находка меняет наши представления о развитии охотничьих механизмов у ос», — отмечает профессор Фил Барден из Технологического института Нью-Джерси.

Ранее ученые впервые рассмотрели внутреннее строение улитки уха.