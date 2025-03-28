В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Саратова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саратова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропорту Саратов», — говорится в сообщении.

По данным Кореняко, на данный момент службы аэропорта принимают все меры для обеспечения безопасности пассажиров.

До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в регионе объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, соответствующее сообщение передало министерство обороны России. Он отметил, что все экстренные службы приведены в боевую готовность.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее аэропорт Новосибирска возобновил работу.