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В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА

Губернатор Бусаргин: угроза атаки беспилотников объявлена в Саратовской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

В Саратовской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

По его словам, министерство обороны передало информацию об угрозе БПЛА.

«Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал глава региона в 04:11 по мск.

Местные жители сообщили Telegram-каналу SHOT о взрывах в воздухе над Энгельсом. По их словам, минимум четыре взрыва были слышны около 4:05. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны над городом. В небе были видны яркие вспышки, а также слышна автоматная стрельба.

27 марта SHOT сообщал, что Вооруженные силы Украины стали применять свой новый ударный дрон FP-1, который несет на себе до 60 кг взрывчатки. По его данным, обломки таких беспилотников были найдены в Воронежской, Саратовской, Московской, Калужской и Тульской областях после массовых атак 24 января и 11 марта.

В ночь на 20 марта крупнейшие города Саратовской области — Саратов и Энгельс — подверглись самой массовой атаке украинских дронов за все время. Как сообщал Роман Бусаргин, повреждения получили около 30 частных и дачных домов. Также в результате удара беспилотника были выбиты окна в Энгельсской городской больнице. В Энгельсском районе после атаки ВСУ ввели режим ЧС.

Ранее сообщалось, что жители Энгельса, которых затронула атака дронов ВСУ, получат выплаты.

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