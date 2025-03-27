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Аэропорт Новосибирска возобновил работу

В Новосибирске аэропорт возобновил прием и выпуск воздушных судов
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Depositphotos

Новосибирский аэропорт Толмачево возобновил прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, это произошло в 19:01 по московскому времени. Ограничения действовали с 17:51 мск.

Кореняко заявил, что в период вынужденного закрытия воздушной гавани на запасном аэродроме Барнаул (Михайловка) сели пять воздушных судов.

Аэропорт закрывался из-за того, что у руководителя полетов не было метеорологических данных.

Утром 27 марта Кореняко рассказал, что аэропорт Нового Уренгоя на Ямале открылся на прием и выпуск самолетов после грубой посадки самолета Ан-12, произошедшей 26 марта. Аэропорт восстановил работу в 06:00 по московскому времени. По словам Кореняко, временное закрытие воздушной гавани было необходимо из-за проведения работ по эвакуации самолета Ан-12.

Ранее в новосибирском аэропорту пассажира сняли с рейса из-за шутки о бомбе.

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