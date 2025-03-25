Пожилая россиянка пыталась оттереть злокачественную опухоль мочалкой

Жительница Ростова-на-Дону пыталась избавиться от пятна на лице с помощью мочалки, а когда у нее ничего не вышло, обратилась к врачу. О случае из клинической практики рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

По словам медиков из Клинико-диагностического центра «Здоровье», куда 77-летняя пациентка пришла за консультацией, женщина долгое время не была у врачей. Новообразование на щеке она приняла за «грязное пятно» и пыталась избавиться от него, натирая мочалкой. Не преуспев в этом деле, она решила показаться онкологу.

«Размер образования 2,0х2,5см. При проведении дерматоскопии у женщины выявлены признаки меланомы», — отметили в минздраве.

В ведомстве напомнили, что меланома относится к злокачественным опухолям, которые агрессивно дают метастазы в жизненно важные органы. Там призвали не затягивать с консультацией у специалистов.

Ранее сообщалось о жителе Приморья, который 20 лет ходил с опухолью и надеялся, что она исчезнет сама.