Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин 20 лет ходил с опухолью и надеялся, что она исчезнет сама

Житель Приморья 20 лет ходил с опухолью и надеялся, что она исчезнет сама
close
Артемовская городская больница №1

Врачи Артемовской городской больницы №1 удалили гигантскую опухоль с предплечья 70-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Пациент пояснил, что заметил липому около 20 лет назад, но ничего не предпринимал, так как надеялся, что она исчезнет со временем.

«Однако новообразование постепенно увеличивалось и достигло значительных размеров. Липома весила чуть более трех килограммов и была успешно удалена за 30 минут», — рассказали медики.

Чтобы устранить косметический дефект на месте удаления опухоли, пенсионеру сделали пластическую операцию.

После вмешательства пациент несколько часов был под наблюдением специалистов. Убедившись, что все в порядке, врачи отпустили мужчину домой.

Ранее подобную операцию провели врачи Долгопрудненской больницы в Подмосковье — там с липомой на шее к медикам обратился 74-летний пациент.

До этого в Подмосковье врачи удалили гигантскую опухоль у не посещавшей 20 лет гинеколога женщины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами