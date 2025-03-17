Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснила, как пережить постановку диагноза «рак»

Психолог Голубева: хобби поможет людям с раком вернуться к жизни
close
Pexels

Людям, которым поставили диагноз «рак», важно осознать, что в их жизни есть много людей, готовых помочь на пути выздоровления. Об этом RuNews24.ru рассказала психолог Майя Голубева.

По ее словам, на первой стадии важно принять свои чувства и дать себе время на то, чтобы пережить страх и отчаяние. Эксперт также советует изучить изучить информацию о заболевании и прогнозах, чтобы чувствовать себя более уверенно и контролировать ситуацию.

«Не стесняйтесь обращаться за помощью к близким, друзьям, родственникам, психологам и группам поддержки. Важно найти врача, которому вы доверяете, и с которым вам комфортно общаться. Вместе с врачом разработайте план лечения. И, конечно же, уделите внимание своему психическому здоровью», — сказала Голубева.

Она призвала жить сегодняшним днем и постараться найти дело, которое будет приносить радость. Например, хобби, работу, помощь другим. Важно также верить в свои силы и окружить себя людьми, которые смогут поддержать.

Ученые из Университета Кюсю до этого выявили специфические белки спинномозговой жидкости, по которым можно оценить риск сбоев в работе иммунной и нервной систем после CAR-T-терапии рака.

Ранее было найдено новое «слабое место» рака поджелудочной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами