Психолог объяснила, как пережить постановку диагноза «рак»

Людям, которым поставили диагноз «рак», важно осознать, что в их жизни есть много людей, готовых помочь на пути выздоровления. Об этом RuNews24.ru рассказала психолог Майя Голубева.

По ее словам, на первой стадии важно принять свои чувства и дать себе время на то, чтобы пережить страх и отчаяние. Эксперт также советует изучить изучить информацию о заболевании и прогнозах, чтобы чувствовать себя более уверенно и контролировать ситуацию.

«Не стесняйтесь обращаться за помощью к близким, друзьям, родственникам, психологам и группам поддержки. Важно найти врача, которому вы доверяете, и с которым вам комфортно общаться. Вместе с врачом разработайте план лечения. И, конечно же, уделите внимание своему психическому здоровью», — сказала Голубева.

Она призвала жить сегодняшним днем и постараться найти дело, которое будет приносить радость. Например, хобби, работу, помощь другим. Важно также верить в свои силы и окружить себя людьми, которые смогут поддержать.

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