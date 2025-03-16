Найдено новое «слабое место» рака поджелудочной

Ученые из Института медицинских исследований Гарвана выяснили, что рак поджелудочной железы использует молекулу NPY как важнейший метаболический «переключатель» для своего распространения. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

«NPY или нейропептид Y — это сигнальная молекула, наиболее известная своей ролью в регулировании метаболизма, аппетита и чувства насыщения. Мы обнаружили, что уровень NPY в клетках рака поджелудочной железы значительно выше, чем в нормальных», — рассказал доктор Дэвид Херрманн, ведущий автор исследования.

В рамках эксперимента ученые заблокировали функцию NPY в организме мышей с раком поджелудочной. Это помогло существенно замедлить распространение заболевания в печень — наиболее распространенный очаг метастазирования.

Рак поджелудочной железы — одно из самых опасных онкологических заболеваний, при котором средняя пятилетняя выживаемость составляет всего 13%. Более чем 80% пациентов диагноз ставится на поздней стадии, когда хирургическое вмешательство уже невозможно.

Исследователи объяснили, что метастазы являются основным фактором летальности заболевания. По этой причине разработка методов лечения, которые могут предотвратить распространение рака, критически важна.

Ученые также обнаружили, что блокирование NPY также помогало замедлить потерю мышечной и жировой массы, которая часто сопровождает прогрессирование рака. Это дополнительное преимущество поможет пациентам лучше переносить химиотерапию и другие виды лечения.

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