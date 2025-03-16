Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найдено новое «слабое место» рака поджелудочной

SciAdv: молекула NPY играет ключевую роль в метастазировании рака поджелудочной
close
Freepik

Ученые из Института медицинских исследований Гарвана выяснили, что рак поджелудочной железы использует молекулу NPY как важнейший метаболический «переключатель» для своего распространения. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

«NPY или нейропептид Y — это сигнальная молекула, наиболее известная своей ролью в регулировании метаболизма, аппетита и чувства насыщения. Мы обнаружили, что уровень NPY в клетках рака поджелудочной железы значительно выше, чем в нормальных», — рассказал доктор Дэвид Херрманн, ведущий автор исследования.

В рамках эксперимента ученые заблокировали функцию NPY в организме мышей с раком поджелудочной. Это помогло существенно замедлить распространение заболевания в печень — наиболее распространенный очаг метастазирования.

Рак поджелудочной железы — одно из самых опасных онкологических заболеваний, при котором средняя пятилетняя выживаемость составляет всего 13%. Более чем 80% пациентов диагноз ставится на поздней стадии, когда хирургическое вмешательство уже невозможно. 

Исследователи объяснили, что метастазы являются основным фактором летальности заболевания. По этой причине разработка методов лечения, которые могут предотвратить распространение рака, критически важна.

Ученые также обнаружили, что блокирование NPY также помогало замедлить потерю мышечной и жировой массы, которая часто сопровождает прогрессирование рака. Это дополнительное преимущество поможет пациентам лучше переносить химиотерапию и другие виды лечения.

Ранее была названа скрытая ошибка, которая повышает риск рака легких.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами