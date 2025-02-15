В аэропорту Домодедово произошел пожар

В аэропорту Домодедово на взлетно-посадочной полосе загорелся снегоуборщик. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Серьезный пожар произошел в аэропорту Домодедово. Загорелся снегоуборщик на взлетно-посадочной полосе», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:22 по московскому времени.

Информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия организована работа экстренных служб. Причина возгорания выясняется.

Накануне сообщалось, что в аэропорту Перми Большое Савино самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего воздушная гавань была временно закрыта. В пресс-службе аэропорта уточнили, что на запасные аэродромы были отправлены два рейса: один борт был направлен в Екатеринбург, другой — в Ижевск.

В конце января в Хабаровском крае самолет не смог взлететь, выкатился за пределы ВПП и заехал в кусты. По данным СМИ, самолет разогнался, прервал взлет и начал тормозить, но все равно выкатился за пределы полосы и проехал лишние 30 метров, прежде чем остановился. На борту находились 20 пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал.

Ранее появилось видео, на котором в аэропорту Лос-Анджелеса чуть не столкнулись самолеты.