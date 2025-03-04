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Продюсер Пригожин поддержал решение мэра Москвы по строительству нового здания цирка

Продюсер Пригожин: Москва получит суперсовременный цирк 21 века
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Решение мэра столицы Сергея Собянина по строительству нового здания Московского цирка в Мневниковской пойме устроит и зрителей, и артистов, считает российский продюсер Иосиф Пригожин.

«Я уже комментировал ситуацию с цирком, считаю, что нашему прекрасному городу жизненно необходима площадка с техническими возможностями, как у лучших цирков в мире, а, может, и лучше», — заявил Иосиф Пригожин.

Он добавил, что город получит суперсовременный цирк 21 века.

При этом он назвал важным, чтобы историческое здание цирка у метро «Университет» было сохранено.

Ранее градоначальник Сергей Собянин сообщил о решении построить здание Московского цирка в Мневниковской пойме на северо-западе столицы. По его словам, специалисты и руководство Большого Московского цирка поддерживают идею возведения здания на новом месте из-за технической сложности реализации масштабного проекта на старой площадке, а также из-за необходимости сохранить полноценную работу коллектива цирка до окончания строительства нового здания.

Также Собянин пригласил жителей города проголосовать за архитектурную концепцию нового московского цирка на платформе «Активный гражданин» .

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