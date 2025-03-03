Мэр столицы предложил горожанам выбрать архитектурную концепцию нового московского цирка

На портале «Активный гражданин» можно проголосовать за концепцию нового цирка

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей города проголосовать за архитектурную концепцию нового московского цирка на платформе «Активный гражданин» (https://ag.mos.ru/polls/16875). Об этом градоначальник сообщил в своем Теlegram-канале.

В своем личном блоге Сергей Собянин рассказал, что мнение по поводу нового цирка уже высказали свыше 250 тыс. человек. По результатам голосования, свыше 73% респондентов проголосовали за то, что городу нужен современный цирк.

Помимо этого, горожанам предлагалось проголосовать, где будет располагаться новый цирк.

«Около половины участников голосования предлагают строить новое здание на историческом месте на проспекте Вернадского; 27% – за новую площадку; 23% в этом вопросе полагаются на мнение специалистов», — написал Собянин.

Он добавил, что специалисты и руководство Большого московского цирка поддерживают идею построить здание на новом месте из-за технической сложности реализации на старой площадке такого масштабного проекта, а также необходимости сохранить полноценную работу всего коллектива до того, как закончится строительство нового здания. Однако на это потребуется не один год.

В связи с этим Собянин отметил, что принято решение построить здание московского цирка в Мневниковской пойме северо-западе столицы.

С учетом мнения москвичей и экспертов принял решение о строительстве современного здания цирка на новой площадке. Таким местом может стать Мневниковская пойма.

«Давайте вместе определим, каким будет новый Московский цирк. Впервые свое мнение могут высказать не только взрослые, но и самые важные зрители — дети», — обратился мэр к жителям столицы.