Казака-добровольца Тумасова представили к званию Героя России

Казак-доброволец оборонял позиции от врага почти три месяца

Бойца казачьего добровольческого подразделения БАРС-6 «Форштадт» Оренбургского казачьего войска Вадима Тумасова представили к награждению государственной наградой «Золотая Звезда» и присвоению звания «Герой России». Об этом сообщается в Telegram-канале Всероссийского казачьего общества (ВСКО).

Отмечается, что казак-доброволец защищал позиции от противника почти три месяца.

«В октябре 2024 года командир 3 роты Вадим Тумасов возглавил штурмовую группу на белогоровском направлении. Подразделение попало под пулеметно-минометный обстрел противника на открытой местности. Но казак-доброволец не растерялся и организовал прорыв штурмовой группы под огнем в направлении дренажной трубы. В ходе прорыва командир лично сбил два дрона-камикадзе», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ВСКО, группа успешно заняла позиции и организовала оборону. В свою очередь, Тумасов, получив ранение, в непосредственной близости от противника, удерживал позицию на протяжении 81 суток. При этом последнюю неделю боец оставался на позиции в полном одиночестве.

«Обороняясь, казак-доброволец заминировал подходы, что позволило отражать попытки атаки неприятеля. На протяжении всего времени боец координировал свои действия с командованием и наводил артиллерию по позициям врага. С помощью дронов защитнику Отечества доставляли воду, питание и боеприпасы», — отмечается в сообщении.

В ВСКО отметили, что личный героизм, отвага и умелые действия во вражескому тылу Тумасова позволили сохранить плацдарм для дальнейшего успешного наступления Вооруженных сил России. Перед новогодними праздниками военного эвакуировали и направили в госпиталь. После этого командование ходатайствовало о награждении бойца.