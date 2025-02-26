В Миссури мужчина нашел потерянное 40 лет назад кольцо

Житель Миссури нашел потерянное 40 лет назад кольцо, пишет UPI.

Неожиданная находка в саду жителя Миссури стала настоящим сюрпризом для выпускника школы из Небраски, потерявшего свое кольцо более 40 лет назад. Нил Лэнсдаун, ухаживая за своим садом недалеко от Рок-Порта, обнаружил в земле блестящий предмет. После очистки он понял, что это кольцо выпускника 1978 года из Северо-Западной средней школы Омахи с именем Кэри Крокера внутри.

Лэнсдаун был поражен тем, как кольцо оказалось в его саду, расположенном примерно в 100 км к югу от Омахи.

«Я не хочу награды, мне просто хочется узнать, как оно сюда попало, и вернуть его владельцу», — сказал Ник.

Люди начали поиски Крокера через социальные сети, но их усилия не принесли результатов, пока сам хозяин кольца не увидел репортаж о находке в новостях.

Крокер, который сейчас живет во Флориде, считает, что потерял кольцо примерно в 1981 году.

«Я не могу вспомнить, как это произошло. То ли я его потерял, то ли его украли — я не знаю», — рассказал он.

Хотя мужчина никогда не бывал в Рок-Порте, он предположил, что кольцо могло оказаться в саду Лэнсдауна через почву. В то время его семья владела цветочным магазином в Омахе, где продавались растения в горшках.

«Я иногда работал там, так что, возможно, кольцо случайно попало в землю, которую потом использовали для растений», — объяснил американец.

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