Археологи показали 1800-летнее золотое кольцо, найденное во Франции

Французские археологи обнаружили роскошное золотое кольцо с изображением богини Венеры в ходе раскопок близ города Паче в регионе Бретань. Возраст находки составил около 1800 лет. Об открытии сообщается на сайте Французского национального института превентивных археологических исследований (INRAP).

По словам специалистов, украшение исключительно хорошо сохранилось. Кольцо инкрустировано разновидностью оникса под названием николо. На камне вырезана богиня-покровительница любви римского пантеона в победоносном образе.

Ученые отметили, что кольцо относится к эпохе правления Римской империи. Однако неясно, как оно оказалось на участке, где некогда пролегала римская дорога.

Команда также обнаружила остатки средневековой деревни, существовавшей около 1300 лет назад. В этом историческом слое были найдены 12 монет, датируемых IX-X веками нашей эры. Эти деньги относились к династии Каролингов, правивших на большей части современной Франции.

Исследователи узнали, что средневековая деревня была заброшена в X веке, что совпадает с эпохой набегов викингов. Однако неясно, было ли поселение оставлено жителями из-за угрозы вторжения скандинавских захватчиков или по какой-то иной причине.

Ранее археологи нашли в центре Берлина около 200 средневековых фигурок с мощами святых.